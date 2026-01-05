DMC emite aviso por probables tormentas eléctricas entre Coquimbo y O’Higgins: ¿Cuándo serán?

Por CNN Chile 05.01.2026 / 13:10

Revisa los detalles a continuación.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en el país.

De acuerdo a la institución, la condición sinóptica es de “baja segregada”.

¿Cuándo habrá tormentas eléctricas?

El fenómeno se pronostica entre las siguientes fechas:

Entre la tarde del jueves 8 de enero hasta la noche del jueves 8 de enero.

Tormentas eléctricas: ¿Qué zonas afectará?

Coquimbo (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)

Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)

Metropolitana (Precordillera, Cordillera)

O’Higgins (Cordillera)

Con este aviso, “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”.