DMC emite aviso por lluvias en zonas de Aysén y Los Lagos: ¿Cuándo será el fenómeno?

Por CNN Chile

07.10.2025 / 14:26

El fenómeno se extenderá durante tres días, reportó la Dirección Meteorológica de Chile.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por precipitaciones moderadas a fuertes en zonas de las regiones de Aysén y Los Lagos.

El fenómeno ocurrirá entre la tarde de este martes 7 hasta la mañana del jueves 9 de octubre.

Afectará principalmente el litoral interior de la Región de Los Lagos y la Cordillera Austral Norte y Cordillera Austral Sur de la Región de Aysén.

La DMC estima que este martes caerán entre 50 y 80 milímetros de agua en Los Lagos.

Mientras que en Aysén se proyecta la caída de entre 10 y 60 milímetros en los días señalados.

Revisa el detalle del agua estimada en milímetros:

DMC emite aviso por lluvia en zonas de Aysén y Los Lagos/DMC

En forma paralela, la Dirección Meteorológica emitió una alerta por el mismo sistema frontal entre el 7 y 9 de octubre en Los Lagos y Aysén.

Se prevé que en la Cordillera Austral en Los Lagos caerán entre 60 y 95 milímetros de agua. Y en Aysén se estiman 50-80 mm este martes y 40-65 mm el miércoles.

DMC emite alerta por lluvia en zonas de Aysén y Los Lagos/DMC

