DMC emite aviso por lluvias en zonas de Aysén y Los Lagos: ¿Cuándo será el fenómeno?

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
El fenómeno se extenderá durante tres días, reportó la Dirección Meteorológica de Chile.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por precipitaciones moderadas a fuertes en zonas de las regiones de Aysén y Los Lagos.
El fenómeno ocurrirá entre la tarde de este martes 7 hasta la mañana del jueves 9 de octubre.
Afectará principalmente el litoral interior de la Región de Los Lagos y la Cordillera Austral Norte y Cordillera Austral Sur de la Región de Aysén.
La DMC estima que este martes caerán entre 50 y 80 milímetros de agua en Los Lagos.
Mientras que en Aysén se proyecta la caída de entre 10 y 60 milímetros en los días señalados.
Revisa el detalle del agua estimada en milímetros:
En forma paralela, la Dirección Meteorológica emitió una alerta por el mismo sistema frontal entre el 7 y 9 de octubre en Los Lagos y Aysén.
Se prevé que en la Cordillera Austral en Los Lagos caerán entre 60 y 95 milímetros de agua. Y en Aysén se estiman 50-80 mm este martes y 40-65 mm el miércoles.
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.