DMC emite alerta por viento en el norte del país: Se esperan rachas de hasta 110 km/hr

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señalaron que el fenómeno golpeará dos regiones. Revisa los detalles.

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por probabilidad de viento en el norte del país.

Desde el organismo detallaron que se trata de viento moderado a fuerte, con desarrollo de viento blanco, el que golpeará dos regiones desde la madrugada del sábado 30 de agosto hasta la tarde del domingo 31.

¿En qué zonas del país habrá viento?

Región de Antofagasta (Cordillera Costa, Cordillera).

Región de Atacama (Cordillera).

¿Qué es una alerta meteorológica?