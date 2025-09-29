DMC emite alerta por precipitaciones en Aysén, Cochrane, O’Higgins y Campos de Hielo Norte: ¿Cuándo será el fenómeno?

El organismo proyecta que caerán entre 20 a 45 milímetros de lluvia.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en las comunas de Aysén, Cochrane, O’Higgins y también en Campos de Hielo Norte.

La condición sinóptica es de sistema frontal y el fenómeno ocurriría entre la mañana del martes 30 de septiembre y se extendería hasta la tarde del jueves 2 de octubre.

Las lluvias afectarán principalmente la cordillera de las comunas de Aysén, Cochrane y O’Higgins, además de Campos de Hielo Norte.

En detalle, se estima que los montos de lluvia oscilen entre los 20 y los 45 milímetros por cada uno de los días.

La alerta de la DMC implica que “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

El organismo llamó a la población a mantenerse informada sobre la evolución de esta alerta y a seguir las instrucciones de las autoridades, evitando riesgos innecesarios.