DMC declara alerta por evento de altas temperaturas extremas en cuatro regiones del sur

01.01.2026 / 13:12

Una "dorsal en altura" provocará un aumento peligroso del calor entre el sábado 3 y domingo 4 de enero, con termómetros que podrían alcanzar los 33°C.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por un “Evento de Altas Temperaturas Extremas” que afectará a zonas de cuatro regiones del sur del país.

El fenómeno, originado por una dorsal en altura, se pronostica con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas, y estará vigente entre la tarde del sábado 3 y la tarde del domingo 4 de enero.

Regiones afectadas y aviso extendido

La alerta abarca sectores de las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Paralelamente, la DMC mantiene un aviso por altas temperaturas para más zonas de estas mismas regiones, vigente desde este jueves 1 hasta la tarde del lunes 5 de enero.

Según reportó Meganoticias, se espera que los termómetros se eleven hasta los 33°C.

