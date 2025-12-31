DMC emite aviso por altas temperaturas en la zona sur del país: ¿Cuándo y dónde será el fenómeno?

Las altas temperaturas se proyectan para La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas en la zona sur del país.

El fenómeno está bajo la condición sinóptica de “dorsal en altura”.

Altas temperaturas entre La Araucanía y Aysén

De acuerdo a la institución, las altas temperaturas se registrarán entre la mañana del jueves 1 de enero hasta la tarde del lunes 5 de enero de 2026.

Además, afectará las siguientes zonas: