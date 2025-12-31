País DMC

DMC emite aviso por altas temperaturas en la zona sur del país: ¿Cuándo y dónde será el fenómeno?

Por CNN Chile

31.12.2025 / 15:32

Las altas temperaturas se proyectan para La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas en la zona sur del país.

El fenómeno está bajo la condición sinóptica de “dorsal en altura”.

Altas temperaturas entre La Araucanía y Aysén

De acuerdo a la institución, las altas temperaturas se registrarán entre la mañana del jueves 1 de enero hasta la tarde del lunes 5 de enero de 2026.

Además, afectará las siguientes zonas:

  • La Araucanía: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera
  • Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera
  • Los Lagos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Chiloé, Litoral Interior, Patagonia Subandina
  • Aysén: Insular Norte, Litoral Interior Norte, Cordillera Austral Norte, Patagonia Subandina Norte, Insular Sur, Cordillera Austral Sur, Patagonia Subandina Sur

 

Altas temperaturas entre La Araucanía y Aysén/DMC

