DMC emite aviso por altas temperaturas en la zona sur del país: ¿Cuándo y dónde será el fenómeno?

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
Las altas temperaturas se proyectan para La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas en la zona sur del país.
El fenómeno está bajo la condición sinóptica de “dorsal en altura”.
De acuerdo a la institución, las altas temperaturas se registrarán entre la mañana del jueves 1 de enero hasta la tarde del lunes 5 de enero de 2026.
Además, afectará las siguientes zonas:
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.