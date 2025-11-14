País DMC

DMC emite Alerta Agrometeorológica por altas temperaturas entre Coquimbo y Ñuble: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?

Por CNN Chile

14.11.2025 / 10:51

Se proyecta que las temperaturas lleguen hasta los 35° C el próximo lunes 17 de noviembre.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta agrometeorológica por altas temperaturas entre las regiones de Coquimbo y Ñuble.

Debido a la “circulación ciclónica en superficie y de una dorsal en altura en la zona central, se espera un aumento en las temperaturas máximas durante el lunes 17 de noviembre”.

Este fenómeno afectará los tramos comprendidos entre las regiones de Coquimbo y Ñuble.

Alerta Agrometeorológica entre Coquimbo y Ñuble

La DMC informó a los agricultores y usuarios que “los valores presentados en la tabla son pronosticados, por lo que pueden sufrir modificaciones los días venideros. Estos pronósticos van dirigidos al sector agrícola”.

Las temperaturas máximas pronosticadas para el lunes 17 de noviembre son las siguientes:

Coquimbo: 

  • Cordillera de la Costa: 28-30° C
  • Valles: 30-32° C
  • Precordillera: 30-32° C

Valparaíso:

  • Cordillera de la Costa: 29-31° C
  • Valles: 31-33° C
  • Precordillera: 33-35° C

Metropolitana:

  • Cordillera de la Costa: 30-32° C
  • Valles: 31-33° C
  • Precordillera: 32-34° C

O’Higgins: 

  • Cordillera de la Costa: 28-30° C
  • Valles: 29-31° C
  • Precordillera: 29-31° C

Maule:

  • Cordillera de la Costa: 28-30° C
  • Valles: 29-30° C
  • Precordillera: 29-30° C

Ñuble:

  • Cordillera de la Costa: 26-28° C
  • Valles: 27-29° C
  • Precordillera: 28-30° C

