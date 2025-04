“Estoy dispuesta a cualquier mecanismo”: Matthei apuesta por primarias para garantizar victoria de la derecha en primera vuelta

La exalcaldesa de Providencia destacó que una primaria unitaria, junto con una lista parlamentaria común, sería clave para asegurar una victoria en primera vuelta y la mayoría en el Congreso.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reiteró este martes su propuesta para llevar a cabo primarias amplias al interior de la oposición que incluyan a todos los postulantes de la derecha y la centroderecha.

En conversación con Radio Biobío, la exalcaldesa de Providencia enfatizó en la necesidad de una primaria abierta para aumentar las posibilidades de superar la primera vuelta. Esto de cara a los comicios que se realizarán a fines de este año.

“Siempre he señalado que lo ideal es hacer una primaria con todos los candidatos o precandidatos de derecha y centroderecha, aquellos que votaron por el rechazo en el primer proceso constituyente”, sostuvo.

En esa misma línea, Matthei planteó que una única lista parlamentaria sería clave para asegurar el triunfo: “Si logramos unirnos, probablemente podríamos ganar en primera vuelta y, además, obtener mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado”, explicó.

La candidata también se mostró convencida de que “si nosotros fuéramos a primarias todos, yo creo que ganamos en primera vuelta, efectivamente”.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre las conversaciones directas con otros líderes del espectro político de derecha, como José Antonio Kast, del Partido Republicano, o Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario.

Al ser consultada sobre si ha abordado personalmente la posibilidad de una primaria conjunta con ellos, Matthei respondió con cautela: “No me involucro en eso. Esas cosas están en manos de los partidos“, señalando que los acuerdos deben surgir desde las estructuras partidarias y no desde las partes interesadas directamente.

La exalcaldesa también expresó su disposición a participar en una primaria más reducida si así se decide: “Estoy dispuesta a cualquier mecanismo que se decida. El mecanismo ideal es que vayan todos, aunque eso parece cada vez más difícil”, comentó.

No obstante, no descartó la posibilidad de que, en caso de ser necesario, se lleve a cabo una primaria con un número más limitado de participantes: “Si finalmente es una primaria entre dos o tres personas, estoy dispuesta“.