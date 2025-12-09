Discusión por 40 horas: Kast descarta cambios y dice que “no vamos a quitar ningún derecho adquirido”

Durante el último debate presidencial, Jara acusó a Kast de instalar descalificaciones y “mentiras” en la discusión pública, antes de exigirle una definición clara sobre si revertirá o no la reducción de la jornada laboral. El republicano, por su parte, negó categóricamente cualquier retroceso en derechos adquiridos.

Durante el primer segmento de preguntas cruzadas del debate de Anatel, la candidata oficialista Jeannette Jara y el abanderado republicano José Antonio Kast protagonizaron un tenso intercambio centrado en el clima político y en el futuro de la jornada laboral de 40 horas.

Jara abrió su intervención cuestionando el tono de su adversario y acusándolo de instalar descalificaciones en el debate público.

“Esta forma de construir política es nociva y violenta. Cuando tú tratas a los demás de mentirosos con tanta liviandad, ofendes y descalificas. Eso le hace daño a Chile”, afirmó, llamando a la audiencia a dimensionar la gravedad del enfrentamiento político.

Acto seguido, la candidata lo emplazó a aclarar su postura sobre la reducción de la jornada laboral, una política que —recordó— ya está en marcha.

“Tú has dicho que es mentira que vas a revertir las 40 horas. ¿Vas a echar atrás la ley? A mí me alegra que la gente pueda llegar antes a su casa”, preguntó.

Posteriormente, Kast respondió asegurando que no eliminará la medida y acusó a su rival de difundir información falsa.

“No vamos a tocar las 40 horas. Lo que vamos a hacer es mejorar lo que usted hace en esas 40 horas”, sostuvo, vinculando su propuesta a mejoras en seguridad pública.

“Le vamos a garantizar que después de esas 40 horas usted tendrá más oportunidades de llegar a su casa sin temor a ser asaltado o que le quiten el auto”, añadió.

El candidato republicano insistió en que su eventual gobierno no eliminará derechos ya establecidos: “Siempre hemos dicho que no vamos a quitar ningún derecho adquirido. No vamos a terminar con la PGU, ni con las 40 horas, ni con la indemnización. No se va a acabar el mundo: va a mejorar”, afirmó.