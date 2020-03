VIDEO RELACIONADO – Nuevo incendio afecta al Museo Violeta Parra (03:02)

Mientras aún se investiga a los responsables del primer incendio, la noche de este viernes un nuevo siniestro afectó al Museo Violeta Parra, centro cultural dedicado a valorar la trayectoria de la artista chilena.

En entrevista con La Tercera, la directora del edificio ubicado en Vicuña Mackenna 37, Carmen Luisa Letelier, afirmó que “es realmente inexplicable cómo pueden atentar contra un sitio de cultura, y contra una figura tan popular y transversal como Violeta Parra”.

La presidenta del directorio detalló que “el techo resultó muy dañado. Ya no queda nada por quemarse. No hay puertas, vidrios, muebles, nada. La sala, que era una preciosura, se perdió totalmente. No queda nada en el museo”.

La ubicación del Museo Violeta Parra, en plena zona cero, ha provocado que sea foco de siniestros. Por lo tanto, el directorio analizará su traslado a otro lugar.

“Ya no sé qué queda por quemarse. Estamos abrumados, horrorizados”, agregó Letelier.

Cabe destacar que horas después del hecho, el centro cultural confirmó que no hubo personal en riesgo y que la obra de Violeta Parra está a salvo.

Revisa algunas imágenes del recinto tras el segundo incendio: