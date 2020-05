Polémica generaron las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien reconoció que desconocía la magnitud de las dificultades en los sectores más vulnerables en Chile: “Hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia” .

En esa línea, en entrevista con CHV Noticias, el director ejecutivo de TECHO y Fundación Vivienda, Sebastián Bowen, destacó algunos de los antecedentes de los campamentos de Chile, que salieron a la luz con la encuesta COVID-19 realizada junto a la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica.

El estudio revela que existe aproximadamente un 30% de hacinamiento, con un promedio de 3,4 personas por hogar.

Por esa razón, hay una percepción de alto riesgo de contagio: ocho de cada 10 personas sienten que se va a contagiar y siete de cada 10 creen que no van a contar con una cama UCI en caso de necesitarla.

Pese a la alta sensación de contagiarse, menos de la mitad cree que las medidas sanitarias impuestas se cumplen en el sector. Según Bowen, debido a “la incapacidad de quedarse en casa sin generar ingresos”.

Asimismo, seis de cada 10 familias no están generando ingresos en este momento. Mientras que antes de la pandemia el 75% de los que podía trabajar, lo hacía, ahora lo hace sólo el 30%.

Por otro lado, un tercio de los habitantes de campamentos ha contado con un tipo de ayuda del Estado, específicamente el Bono COVID-19.

En ese sentido, Bowen sentencia que es necesario construir una nueva estrategia a partir de estos antecedentes que no sólo se base en elementos sanitarios, sino también en medidas económicas.

“Se debe incrementar tanto la ayuda económica como la alimenticia y que sea superior en el tiempo. La ayuda actual no está paliando la situación de angustia y abandono que están viviendo muchas familias que no están pudiendo trabajar y que no tienen ahorros que les permita aguantar los próximos meses”, sentencia el director ejecutivo de TECHO.

“Hoy se requiere de medidas que estén a la altura de la crisis”, advierte. “Tenemos que construir una estrategia apelando a la realidad chilena, en donde hay hacinamiento, pobreza y campamentos, en donde es muy difícil implementar medidas de confinamiento obligatorio”, cierra.

Revisa la encuesta completa a continuación: