El Servicio de Impuestos Internos (SII) aceptó una apelación de Empresas Penta y con ello le disminuyó el monto de impuestos que debían pagar.

La información publicada por Ciper Chile revela que serían más de $1.400 millones los que se rebajarán a Penta de sus impuestos calculados en 2018.

El SII tomó la decisión luego de considerar que los pagos que había realizado Penta a sus abogados durante el juicio -precisamente- por delitos tributarios, entre ellos el financiamiento irregular de la política, fueron gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa.

Si bien en primera instancia el SII había desestimado este descuento, fue tras una apelación que lo acogió.

Según el servicio, esta rebaja se ajusta a la normativa.

El director del SII, Fernando Barraza, señaló que “los contribuyentes, cualquiera de nosotros, tienen derecho a que se les considere como gasto las defensas asociadas a los juicios de cualquier naturaleza”.

“El servicio tiene que aplicar la ley. Aquí no hay una situación de privilegio, no hay una excepción“, aseguró Barraza durante su intervención en la comisión de Hacienda.

Además, afirmó que la rebaja no se realizó en relación a los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, sino a la asesoría legal que recibió la compañía.

Asimismo, agregó que instruyó una auditoría sobre el procedimiento para revisar “si se cumplieron o no todos los procedimientos”, además de un sumario interno para determinar cuál fue la fuente de filtración del caso.

Por su parte, mediante un comunicado, Empresas Penta señaló que no ha pedido ninguna condonación de impuestos en relación al ejercicio comercial de 2017 y descartó que haya usado recursos de la compañía para pagar las defensas personales de sus controladores, sino de la empresa.

Sesión secreta

Por otro lado, luego que el director del SII indicara que podía entregar más detalles sobre los tecnicismos tributarios tras la aceptación de esta apelación, se acordó realizar una sesión secreta de la comisión de Hacienda.

Esta instancia sería sin transmisión en vivo, sin actas de lo conversado, sin prensa y sólo con los miembros de la comisión y Barraza.

El carácter secreto de esta reunión se debería a que lo revelado por el medio mencionado rompe con el secreto tributario, según explicó Barraza. Esta idea fue secundada por el diputado Patricio Melero (UDI).

La discusión sobre esta idea no estuvo exenta de polémica, luego que se planteara que por reglamento todos los miembros que fueran a participar de la sesión debían estar presentes en el lugar donde se realizara. Esto motivó que Melero reclamara que él no permitiría que no se le dejara participar vía telemática.

Finalmente, el presidente de la comisión, el diputado Daniel Núñez (PC), señaló que presentarían una moción a los comités para que se permita sesionar telemáticamente en esta sesión secreta, a realizarse en los próximos días.

Mira parte de la sesión: