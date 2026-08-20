Director de Junaeb destaca allanamientos en oficinas y el congreso: “Hay elementos suficientes para probar eventuales delitos de corrupción”

El director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, destacó los allanamiento realizados por la PDI y la Fiscalía de cara a una investigación por eventuales irregularidades en la asignación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Peña hizo referencias a los hallazgos detectados durante el proceso de auditoría impulsado desde el Ejecutivo en mayo pasado.

“Con estos antecedentes que hoy día salen a la luz queda claro que nosotros no estamos inventando nada, que estas no son fantasías y que acá hay elementos suficientes para probar eventuales delitos de corrupción“, dijo.

Respecto a las personas involucradas, el director del organismo, dijo que “está el exjefe jurídico de esta institución, Alejandro Layseca, que nosotros creemos es parte importante de esta trama; la exdirectora también, Camila Rubio, que también está señalada dentro de las pesquisas, de las incautaciones”.

La Justicia autorizó allanamientos, incautaciones y otras diligencias frente a esta situación, lo que involucraba a exfuncionarios de Junaeb, ejecutivos de SOSER y parlamentarios, como los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Ind-FRVS), quienes aparecen imputados.

El director de Junaeb explicó que “desconozco el detalle y profundidad de esas relaciones o de esos vínculos porque yo me entero de esto hoy día en la mañana”.

Peña dijo que está interesado en continuar ayudando al Ministerio Público para esclarecer los hechos. Además, reveló que la exdirectora del organismo tomó acciones judiciales en su contra.

“Yo creo que con lo que se está dando a conocer hoy día por la prensa queda claro que yo no estoy calumniando a nadie, que no estoy inventando nada. También lo hizo la exdirectora, Camila Rubio; también me denunció por calumnias. Entonces es importante que, quizás con estos antecedentes que hoy día salen a la luz, quede claro que nosotros no estamos inventando nada, que estas no son fantasías, y que acá hay elementos suficientes para probar eventuales delitos de corrupción”, concluyó.