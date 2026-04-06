Dirección del Trabajo multa 68 a buses interurbanos por casi $196 millones y suspende a 13 tripulantes durante Semana Santa

Las fiscalizaciones fueron encabezadas por el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende Salazar, y el director nacional del Trabajo, David Oddó Beas, quienes dieron inicio al proceso en el Terminal de Buses Sur, en la Región Metropolitana.

Un total de 68 multas, por cerca de $196 millones, aplicó la Dirección del Trabajo tras una fiscalización nacional a buses interurbanos realizada en el marco del aumento de viajes durante el feriado de Semana Santa.

El operativo, llevado a cabo el pasado jueves 2 de abril en las 16 regiones del país, consideró 230 inspecciones en terminales de buses, las que también derivaron en la suspensión de 13 tripulantes que no cumplían con los descansos legales al momento de iniciar sus recorridos.

Según el balance del organismo, las sanciones alcanzaron un total de $195.980.645, con multas que fluctuaron entre 3 y 60 UTM, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Las fiscalizaciones fueron encabezadas por el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende Salazar, y el director nacional del Trabajo, David Oddó Beas, quienes dieron inicio al proceso en el Terminal de Buses Sur, en la Región Metropolitana.

Desde la DT explicaron que el objetivo principal fue verificar que conductores y auxiliares iniciaran sus turnos con los descansos exigidos por la ley, en un contexto de alto flujo vehicular.

“Se busca garantizar la seguridad de choferes, auxiliares y pasajeros”, señaló la autoridad.

La normativa vigente establece límites estrictos, como un máximo de cinco horas continuas de conducción, seguidas de al menos dos horas de descanso, además de pausas obligatorias dentro de la jornada y condiciones adecuadas para el reposo en trayectos largos.

Durante las inspecciones, los fiscalizadores revisaron los registros de jornada mediante dispositivos electrónicos instalados en los buses.

En los casos en que se detectaron incumplimientos, se aplicaron multas e incluso la suspensión inmediata de trabajadores, quienes debieron ser reemplazados por personal que cumpliera con la normativa para permitir la salida de los servicios.

A nivel regional, las mayores cifras de multas se concentraron en zonas como Atacama, Tarapacá y Antofagasta, mientras que la mayor cantidad de trabajadores suspendidos se registró en Biobío (5), en Atacama (3), Santiago poniente (2), Magallanes (2) y Antofagasta (1).

Desde la Dirección del Trabajo indicaron que este tipo de operativos continuará realizándose en fines de semana largos y períodos de alta demanda, con el objetivo de reforzar la seguridad en el transporte interurbano.

Revisa a continuación el detalle de las fiscalizaciones: