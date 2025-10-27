Dirección: La Moneda | ¿Por qué Rodolfo Carter no acompañó a José Antonio Kast al debate?

En la recta final de las elecciones presidenciales, analizamos los últimos sondeos que miden a los candidatos, lo que dejó el debate presidencial y el detrás de cámara, incluida la ausencia del exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

En una nueva edición de Dirección: La Moneda, de CNN Prime, junto a las periodistas Mónica Rincón, Colomba Eichholz y Macarena Román, se analizó la recta final de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre.

“No arriesgaron, se confrontaron poco. Parece bastante lógico para quienes están arriba, como José Antonio Kast y Jeannette Jara, pero ¿qué pasa con el resto?”, planteó la conductora de CNN Prime respecto al debate presidencial emitido por T13.

En esa línea, Eichholz explicó que, en el caso de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, la prioridad en su comando estará en las propuestas de su programa.

Por su parte, en el comando de Kast, la intención ha sido mantener una buena convivencia con el resto de los abanderados, mientras que, en la vereda contraria, la candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, intentó marcar las diferencias dentro del sector opositor, preguntándole a Johannes Kaiser sobre la fallida primaria en Chile Vamos.

La relación entre José Antonio Kast y Rodolfo Carter

Por otro lado, respecto a un posible alejamiento entre Kast y Carter, según el reporteo de CNN Chile, el círculo más cercano del exalcalde de La Florida señaló que “hubo un problema interno”. Esto no implicaría una “enemistad” ni una “polémica”, aunque al candidato a senador por la Región de La Araucanía “le dolió” no haber sido invitado al debate presidencial.

En tanto, según explicó Román, el comando de Jara espera un mayor protagonismo del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, de cara a los comicios. Además, en un eventual escenario de segunda vuelta, se proyecta una participación más activa de los jefes comunales del oficialismo.