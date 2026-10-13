Diputados UDI piden al Gobierno incluir a autopistas interurbanas en renegociación de contratos: Apuntan a altos precios de los peajes

Este lunes, el presidente José Antonio Kast anunció un acuerdo con la concesionaria de la Autopista Central, el cual rebajará entre 10% y 25% las tarifas del TAG desde enero de 2027.

Bajo ese contexto es que un grupo de diputados de la UDI pidió al Gobierno extender las negociaciones al resto de las autopistas del país, teniendo en cuenta el alto valor de los peajes.

Si bien Hotuiti Teao, de la Región de Valparaíso; Natalia Romero, de O’Higgins; Cristóbal Martínez, de Ñuble, y Marlene Pérez, del Biobío, valoraron el acuerdo entre el Ejecutivo y la concesionaria, lamentaron que las negociaciones solo incluyan a las autopistas urbanas de la RM.

En ese sentido, plantearon que el Gobierno “de todas formas debe abrirse a negociar con las autopistas interurbanas, porque es precisamente en las regiones donde están los peajes más caros de Chile”.

Así, los gremialistas señalaron que en la Ruta 60-CH, por ejemplo, el peaje ubicado a la altura de Quillota es de $8.050 para autos y camionetas en hora punta.

Mientras que la tarifa entre Viña del Mar y Santiago durante los fines de semana tiene dos peajes de $4.000 cada uno. También está la Ruta del Itata, que conecta las regiones de Ñuble y Biobío y tiene un precio de $4.400.

En ese sentido, los diputados UDI dijeron que “cuesta entender que las negociaciones se concentren exclusivamente en Santiago, donde existen distintas alternativas de transporte, mientras que en muchas regiones las familias dependen de una sola autopista para trasladarse diariamente y deben pagar tarifas que, en algunos casos, ni siquiera se condicen con las distancias recorridas”.

“Esperamos que esta medida también se replique en el resto del país, porque los esfuerzos por disminuir los costos de traslado deben beneficiar a muchos más chilenos“, reiteraron.

A su juicio, “hay argumentos más que suficientes para que el Gobierno incorpore a las autopistas interurbanas en estas negociaciones; y si ya lo están haciendo, esperamos que se informe cuáles serían. Aquí nadie está desconociendo las complejidades de estos procesos, pero creemos que el mismo esfuerzo que se ha demostrado con Santiago también debe existir con las regiones”.