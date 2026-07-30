Diputados UDI piden al Gobierno excluir a carros de Bomberos del alza de las bencinas: Subirán más de $30 por litro

Los diputados de la UDI Sergio Bobadilla y Mario Olavarría pidieron al Gobierno excluir del aumento de las bencinas a los vehículos de emergencia, específicamente los carros bomba de Bomberos, ambulancias y otras unidades destinadas a la atención de situaciones críticas.

La solicitud ocurre luego de lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que anunció que a partir de este jueves 30 de julio los combustibles tendrán un alza superior a $30 por litro.

En concreto, las gasolinas de 93 y 97 octanos tendrán un incremento de $32,9 por litro, mientras que en el diésel será de $28,5 por litro.

En ese sentido, los gremialistas argumentaron que Bomberos “realiza una labor indispensable para la comunidad, actuando en incendios, rescates y múltiples emergencias a lo largo del país. No parece razonable que quienes prestan un servicio social y voluntario deban asumir un aumento de costos de esta naturaleza”.

Además, apuntaron a que el encarecimiento del precio de los combustibles afectará de manera directa la capacidad operativa de muchas compañías, especialmente donde los recursos ya son limitados.

“Sin duda, encarecer su trabajo por causas ajenas a su voluntad y no contar con una retribución o compensación por parte del Estado no es razonable. Lo que corresponde es facilitar su labor, no dificultarla”, plantearon.

De ese modo, Bobadilla y Olavarría solicitaron al Gobierno adoptar una medida excepcional vía administrativa, a través de la cual se pueda compensar o exceptuar del alza a los vehículos de emergencia.

En esa línea, los parlamentarios gremialistas hicieron un llamado al Ejecutivo para que, por la vía administrativa, adopte una medida excepcional que permita compensar o exceptuar del alza a los vehículos de emergencia, incluyendo carros bomba, ambulancias y otras unidades destinadas a la atención de situaciones críticas.