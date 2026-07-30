Milei endurece ley migratoria: extranjeros arriesgan expulsión por mensajes de odio contra Argentina

El Gobierno de Javier Milei modificó por decreto la Ley de Migraciones para impedir el ingreso y cancelar la residencia de extranjeros que difundan mensajes de odio contra Argentina, inciten a la violencia por motivos de nacionalidad o participen en ultrajes contra símbolos patrios.

La medida fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y comenzará a regir a partir del viernes 31 de julio.

La nueva causal podrá aplicarse tanto a personas que se encuentren fuera del país y pretendan ingresar como a extranjeros que ya cuenten con residencia en territorio argentino.

¿Qué conductas contempla el decreto?

La normativa considera los mensajes de odio emitidos de manera oral o escrita contra el pueblo argentino en su conjunto o contra una persona debido a su nacionalidad.

También incluye la incitación a la violencia, la participación en actos de ultraje contra los símbolos patrios argentinos y la instigación a cometer cualquiera de esas conductas.

En el caso de los extranjeros residentes, la Dirección Nacional de Migraciones podrá cancelar el permiso otorgado y ordenar que abandonen el país dentro de un plazo determinado.

La autoridad también podrá disponer directamente su expulsión, aunque deberá considerar las circunstancias personales del afectado y los hechos que se le atribuyen.

El decreto establece que estas causales no podrán utilizarse contra expresiones de disenso ideológico ni contra críticas políticas, académicas o ciudadanas que se encuentren protegidas por la Constitución.

El Ejecutivo argumentó que la modificación busca responder al aumento de mensajes de odio, hostilidad y menosprecio contra los ciudadanos argentinos, su cultura y su identidad nacional.

Según el Gobierno, el Estado cuenta con la facultad de fijar las condiciones bajo las cuales permite el ingreso y la permanencia de extranjeros, con el objetivo de proteger el orden público y la convivencia social.

Decreto deberá ser revisado por el Congreso

Al tratarse de un Decreto de Necesidad y Urgencia, la medida será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso argentino.

La instancia deberá analizar su validez y enviar un dictamen a las cámaras de Diputados y del Senado para su tratamiento.

Mientras se desarrolla esa revisión legislativa, las modificaciones a la Ley de Migraciones permanecerán vigentes desde el día siguiente a su publicación oficial.