Detienen a dos personas por grafitis a un avión dentro del Aeropuerto de Santiago: Habían publicado el hecho en sus redes sociales

Durante las últimas horas se dio a conocer que la PDI detuvo a dos sujetos acusados de ingresar sin autorización al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en la comuna de Pudahuel, para vandalizar con grafitis una aeronave estacionada para mantención.

El operativo estuvo a cargo del Departamento de Inspección Secundaria en coordinación con la Fiscalía Local de Pudahuel, tras una indagatoria por la infracción al Código Aeronáutico cometida el pasado 1 de junio.

Según los antecedentes, los imputados hicieron un forado en el cerco perimetral de un área en obras para acceder al sector restringido.

Tras realizar los rayados en los aparatos fuera de operación, publicaron fotografías y videos del ataque en redes sociales, registro donde uno de los autores firmaba bajo el apodo de “Cente”.