Gobierno anunció que reconstrucción en el norte quedó fuera de la megarreforma: Será a través de recursos de la Ley de Presupuestos 2027

Desde Vallenar, el presidente José Antonio Kast anunció medidas de apoyo económicas por los efectos del sistema frontal en las regiones de Atacama y de Coquimbo.

Contrario a lo que solicitaban algunos parlamentarios de la zona, la reconstrucción no será incluida en la megarreforma, sino que esto será definido en la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, que comienza en septiembre.

Así lo explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien comentó que después de la emergencia viene la reconstrucción y que “no queremos que ocurra como ha ocurrido en otras ocasiones, donde las reconstrucciones se postergan infinitamente, las soluciones provisorias se hacen definitivas y no se vuelve a rescatar lo que eran las ciudades o los pueblos”.

En ese sentido, fue enfático en señalar que los recursos para la emergencia y para la reconstrucción van a estar disponibles.

“Vamos a tener que trabajar juntos en la Ley de Presupuestos que vamos a enviar prontamente y vamos a tener que juntos, desde los distintos sectores, poner las prioridades que correspondan para priorizar esta inversión y esta recuperación y vamos a tener que hacer ahorros en otras partes. Es lo que corresponde hacer si uno quiere enfrentar responsablemente esta situación”, dijo.

Por otro lado, el jefe de la billetera fiscal dio a conocer que se conformará una mesa técnica para planificar la reconstrucción.

“Que instituyamos una mesa donde participen distintos actores, ojalá actores que vivieron el periodo anterior también, para poder aprender, definir bien los recursos, cuánto, para hacer qué, cómo y cuándo, en esos términos. Y con esos recursos bien definidos poder llegar a la Ley de Presupuestos, para disponer en el 2027 de una reconstrucción que ojalá sea lo más rápida posible”.

El primer paso será levantar un catastro técnico de los daños, definir los proyectos prioritarios y cuantificar los recursos que serán incorporados al presupuesto 2027. Y con esos aspectos definidos, “poder llegar a la Ley de Presupuestos para disponer en 2027 de una reconstrucción que ojalá sea lo más rápida posible”.