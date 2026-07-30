Tras su éxito en Milano Cortina: Esquí de montaña estará en los Juegos Olímpicos de Invierno Alpes 2030 como nuevo deporte

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la inclusión de un nuevo deporte en los Juegos Olímpicos de Invierno Alpes 2030.

Se trata del esquí de montaña, que tuvo su debut en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, donde los españoles Oriol Cardona y Ana Alonso se llevaron una medalla de oro y dos de bronce.

“Reconocemos el potencial de este deporte para aportar un valor significativo al programa, gracias a su fuerte presencia en las regiones alpinas y su capacidad para aumentar la diversidad, la autenticidad y el atractivo de los Juegos, además de aprovechar su creciente impulso olímpico”, dijo Karl Stoss, presidente del Grupo de Trabajo del Programa Olímpico (OPWG, por sus siglas en inglés).

Además, comentó que el éxito del debut olímpico podría servir de base para los Alpes 2030, destacando que “el formato de competición ofreció emocionantes carreras incluso en condiciones climáticas adversas, con una gran participación del público, un ambiente excelente, un formato fácil de seguir y observar, y un claro valor competitivo”.

La propuesta fue presentada por el Comité Organizador de los Alpes Franceses 2030 y analizada por el OPWG. Tras ello, fue recomendada por el Comité Ejecutivo del COI.

El Grupo de Trabajos planteó que “el esquí de montaña fortalecerá el concepto general de los Juegos, a la vez que reflejará la identidad de la región anfitriona”.

Stoss también argumentó que desde que el esquí de montaña fue incluido en el programa olímpico de 2021, la cantidad de comités olímpicos participantes tuvo un alza de más de 45%, mientras que el número de atletas inscritos en clubes afiliados a la Federación Internacional de Esquí de Montaña (ISMF, por sus siglas en inglés) se ha duplicado “con creces”.

De esa manera, para los Alpes 2030 se espera realizar cinco pruebas de esquí de montaña distribuidas en dos modalidades, con cupo para 72 atletas.

En el programa propuesto hay pruebas individuales femeninas y masculinas, junto con pruebas de sprint masculino, femenino y por relevos mixtos.