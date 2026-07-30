FIFA investiga a Argentina por lienzo de las Malvinas y otras infracciones durante el Mundial

La FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por una serie de posibles infracciones ocurridas durante el Mundial 2026, entre ellas la exhibición de un lienzo con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

El mensaje fue mostrado por jugadores de la selección tras la victoria por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del torneo, disputadas en Atlanta.

La acción podría contravenir la norma que prohíbe utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al fútbol, debido al carácter político de la histórica disputa territorial entre Argentina y Reino Unido. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Investigación incluye otras posibles infracciones

El expediente no se limita al lienzo. La Comisión Disciplinaria también analizará cánticos y gestos presuntamente discriminatorios, retrasos en el inicio de partidos, incumplimientos de los protocolos y de las medidas de seguridad, mensajes exhibidos por el equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos desde las tribunas.

La FIFA mencionó posibles incumplimientos de los artículos 13, 14, 15 y 17 de su Código Disciplinario, relacionados con manifestaciones no deportivas, conducta inadecuada, discriminación y seguridad en los estadios. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Durante los festejos posteriores al encuentro con Inglaterra, futbolistas como Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez sostuvieron el lienzo dentro del campo de juego. Posteriormente, Leandro Paredes respaldó públicamente el mensaje.

La apertura del procedimiento no implica que la AFA o los jugadores hayan sido sancionados. Los involucrados tendrán la oportunidad de presentar sus descargos antes de que la Comisión Disciplinaria adopte una resolución.

Las medidas podrían ir desde una advertencia o una multa económica hasta sanciones individuales, dependiendo de la gravedad de los hechos y de la responsabilidad que determine el organismo.

Argentina ya había sido multada por la FIFA en 2014 después de que sus jugadores exhibieran una pancarta con el mismo mensaje antes de un amistoso contra Eslovenia. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

El nuevo expediente será resuelto una vez que la comisión revise los informes de los partidos y los argumentos presentados por la federación y los demás involucrados.