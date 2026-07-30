Joven de 23 años muere baleado durante violento asalto a vivienda en Huechuraba

Un joven de 23 años murió baleado durante un violento asalto registrado la madrugada de este jueves al interior de una vivienda en la comuna de Huechuraba.

El crimen ocurrió cerca de las 4:20 horas en calle Chipana, hasta donde llegó un grupo compuesto por al menos seis delincuentes que se movilizaban en dos vehículos.

Al interior del inmueble dormían una mujer y sus dos hijos. Tras escuchar ruidos, la madre revisó las cámaras de seguridad y advirtió que los sujetos, algunos de ellos encapuchados y portando armas de fuego, ya habían ingresado a la propiedad.

Joven intentó enfrentar a los asaltantes

Los delincuentes subieron hasta el segundo piso de la vivienda y exigieron conocer dónde se encontraba el dinero de la familia.

En ese momento, el hijo mayor intentó repeler el asalto utilizando un bate de madera. Uno de los atacantes le disparó y la víctima murió en el lugar producto de la gravedad de sus heridas.

Su hermano menor, de aproximadamente 20 años, se encerró en una habitación y bloqueó la puerta para impedir el ingreso de los asaltantes. El joven sufrió lesiones leves durante el forcejeo.

Los responsables escaparon con el teléfono celular de la víctima, una pulsera de oro, un anillo y más de $1 millón en efectivo.

El fiscal de la Fiscalía Centro Norte Felipe Olivari indicó que los atacantes llegaron y huyeron a bordo de un Audi blanco y un Jeep Grand Cherokee negro.

El persecutor señaló que la familia se dedica al comercio, por lo que una de las hipótesis es que los responsables contaban con información previa o creían que en el domicilio se almacenaba una cantidad importante de dinero.

El hecho será investigado preliminarmente como un robo con homicidio. Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo del OS9 de Carabineros.

Los equipos especializados trabajan en el levantamiento de imágenes de cámaras de seguridad, la identificación de los vehículos y la búsqueda de los integrantes de la banda. Hasta ahora no se han informado detenciones.