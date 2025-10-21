Diputados UDI ofician al SII para que transparenten cuánto recaudó el Estado por error en cobro de cuentas de la luz

Los parlamentarios gremialistas emplazaron al Ejecutivo a "no desentenderse" de la situación.

Este martes, diputados de la UDI oficiaron al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que informe el monto exacto de la recaudación adicional que recibió el Estado debido al error en las tarifas eléctricas.

Se trata de Juan Antonio Coloma y Marco Antonio Sulantay, quienes, si bien coincidieron en que los recursos involucrados deben ser reintegrados a los afectados “a la brevedad posible” por parte de las compañías eléctricas, emplazaron al Gobierno a “no desentenderse” de la situación.

Tras estimaciones que cifran en cerca de US$230 millones lo cobrado por error, sumando el caso de Transelec conocido este lunes, los diputados advirtieron que la recaudación a través del IVA podría superar los $41 mil millones, por lo que solicitaron al SII y al Ejecutivo aclararlo.

“Es evidente que son las compañías eléctricas las encargadas de restituir todos los recursos (…). Sin embargo, el Gobierno no puede pretender mirar al costado y tratar de desentenderse de esta grave situación, porque indirectamente también se vieron beneficiados por este doble cobro, al recaudar mucho más de lo que correspondía”, señalaron.

Recalcaron que “todas las cuentas de la luz incluyen el IVA; por lo tanto, una parte de los recursos que se pagaron por error terminaron ingresando directamente a las arcas fiscales, los que serían alrededor de $43 millones de dólares. Por eso estamos oficiando al SII, para que junto al Ejecutivo transparenten lo antes posible cuál fue ese monto”.

Finalmente, exigieron que, entre las fórmulas que se barajan para reintegrar los recursos cobrados por las empresas eléctricas, se incluya también la recaudación adicional que obtuvo el Estado producto del error, insistiendo en que “cada peso que el Fisco recibió producto del mal cálculo, corresponde que sea reintegrado en su totalidad“.