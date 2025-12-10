Diputados UDI exigen a Jeannette Jara disculparse con María Corina Machado por dichos en debate

Los parlamentarios gremialistas señalaron que los dichos de la candidata "demuestran una suerte de adulación al régimen venezolano".

Este miércoles, diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigieron a Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo y la DC, disculparse con María Corina Machado por sus dichos durante el debate de Anatel.

Los parlamentarios gremialistas apuntaron a la declaración de Jara al ser consultada sobre el régimen de Nicolás Maduro y el rol que ha jugado la dirigenta venezolana, asegurando que “hay opiniones distintas respecto de la señora Machado“.

“No la conozco, solo sé lo que llega por la televisión y que ha tenido ciertos intentones golpistas“, señalando que “también ha tratado de promover elecciones libres“. Tras ser consultada, afirmó que “es lo que dicen los medios de comunicación”.

Por ello, los diputados Felipe Donoso y Cristhian Moreira emplazaron a la exministra a dar los antecedentes de su acusación. “Alguien que aspira a ocupar un cargo tan relevante como es la Presidencia no puede escudarse en los medios de comunicación para realizar una afirmación tan grave e irresponsable como la que hizo, sin ni siquiera aportar algún tipo de evidencia”.

“Una candidata tiene el mínimo deber de sostener sus declaraciones con hechos concretos y verídicos, y no ampararse en comentarios genéricos que los escuchó o vio en las noticias. Ese tipo de liviandad no solo evidencia una falta de rigor absolutamente preocupante, sino que revela el profundo desconocimiento que tiene sobre la responsabilidad de dirigir un país”, agregaron.

En esta línea, Donoso y Moreira apuntaron al trasfondo de los dichos: “Pareciera no solo desconocer la brutal persecución política que la narcodictadura ha ejercido en contra de la oposición, incluyendo a Machado, sino que además demuestra una suerte de adulación al régimen venezolano; de lo contrario, no se explica que haya acusado de ‘golpista’ a quien incluso ha arriesgado su vida por lograr la liberación de Venezuela”.

Por lo mismo, los parlamentarios insistieron en su llamado a Jara a que pueda rectificar sus dichos, reiterando que “la gravedad de sus declaraciones afecta la figura de María Corina Machado, pero también son una ofensa para todos los venezolanos que han sufrido la persecución y los abusos de la narcodictadura de Maduro”.