Diputados RN solicitan a Fiscalía la apertura de una investigación por posible intervención irregular de la ministra de Salud

Los diputados Andrés Celis y Paula Labra solicitaron que, en caso de abrirse la investigación, se considere la designación de un fiscal regional, con el fin de garantizar imparcialidad, objetividad y confianza pública en el manejo del caso.

Parlamentarios de Renovación Nacional solicitaron formalmente al Ministerio Público analizar la apertura de una investigación penal por un eventual tráfico de influencias que involucraría a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, luego de una presunta intervención en un hospital público en favor de su madre.

La petición fue presentada mediante una carta dirigida al fiscal nacional, Ángel Valencia, y firmada por los diputados Andrés Celis y Paula Labra, quienes pidieron que se evalúe la posibilidad de iniciar una indagatoria de oficio y, de ser necesario, designar a un fiscal regional para el caso.

En el documento, los legisladores señalan que actúan en ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución y sostienen que los antecedentes conocidos a través de la prensa podrían revestir carácter penal.

Según exponen, de confirmarse los hechos, estos podrían constituir una intervención indebida en un proceso sanitario que debe regirse por criterios objetivos de priorización, afectando el funcionamiento regular de un servicio público esencial.

La presentación advierte que la situación reviste especial gravedad institucional debido al cargo que ocupa la autoridad posiblemente involucrada.

En ese contexto, los diputados aluden a versiones publicadas en medios de comunicación que indican que una persona que debía recibir atención médica con anterioridad habría fallecido, un antecedente que —de acreditarse—, a su juicio, hace indispensable un análisis penal “serio, objetivo e independiente”.

Asimismo, los parlamentarios plantearon que, en caso de abrirse una investigación, se considere la facultad del fiscal nacional para designar a un fiscal regional a cargo, como una medida destinada a reforzar los estándares de objetividad, imparcialidad y confianza pública en un caso de esta naturaleza.