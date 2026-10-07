Diputados presentan proyecto “No son objeto, son familia” para sancionar el robo de mascotas

Esta jornada, la bancada de diputados socialistas presentó “No son objeto. Son familia“, proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para establecer sanciones especiales cuando algunos delitos, como hurto, receptación o apropiación indebida, afecten a mascotas o animales de compañía.

La iniciativa fue presentada por los parlamentarios Juan Santana, César Valenzuela, Carolina Cucumides, Francisco Crisóstomo y Andrea Macías. Por ello, se busca cambiar el tratamiento penal que reciben estos casos, donde actualmente las sanciones están determinadas por el valor económico del animal.

Según dieron a conocer los parlamentarios, el proyecto busca reconocer que la sustracción de una mascota no implique solamente la pérdida de un bien, sino también la afectación del vínculo que existe entre el animal y su familia.

Además, el texto contempla una excepción para quienes sustraigan las mascotas con el objetivo de ayudarlas o impedir su maltrato.

De acuerdo con los antecedentes incluidos en el proyecto, en Chile existen más de 12.4 millones de perros y gatos con dueño, presentes en el 75,9% de los hogares. También ponen sobre la mesa una encuesta realizada en 2025 que estableció que el 74,4% de las personas considera a su mascota como un integrante más de su familia.

Actualmente, la legislación aborda la sustracción de mascotas desde una mirada patrimonial, por lo que los delitos como hurto, receptación o la apropiación indebida se determinan considerando al animal como un bien. Tras ello, el valor económico de la mascota podría incidir en la calificación y sanción del delito, sin considerar el vínculo entre el animal y su familia.