Durante la tarde de este lunes, un grupo de parlamentarios oficialistas anunció que presentarán una acusación contra el diputado Jaime Naranjo (PS) frente a la Comisión de Ética de la Cámara Baja.

Esto a raíz de su inédita y extensa intervención en la discusión sobre la acusación constitucional del presidente, Sebastián Piñera, con el objetivo de lograr tiempo hasta que los parlamentarios de oposición que están en cuarentena preventiva puedan participar de la discusión.

“La verdad es que hoy día se está utilizando una institución de la República de manera bastante patética y por eso vamos a llevar al diputado Naranjo a la comisión de ética porque infringe dos artículos de la cámara de diputados”, aseveró el diputado que impulsa esta acción, Sebastián Torrealba (RN).

El parlamentario oficialista también enfatizó en que “lo que está haciendo hoy día el diputado Naranjo nuevamente es poner en marcha entredicho la institucionalidad de la Cámara de Diputados al utilizar una herramienta como la acusación constitucional para hacer un show político”.

Por su parte, la diputada Catalina Del Real, también cuestionó duramente el actuar de Naranjo: “que estemos todos acá esperando haciendo hora para que se cumpla el plazo establecido es un verdadero show, una vergüenza nacional para este Congreso y para el país“.

A las 09:00 horas de hoy comenzó la sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados donde se analiza y donde se votará la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

El encargado de realizar la defensa de la acusación es Naranjo, quien anunció que leería el texto completo del libelo. Además, preparó una defensa de 1.300 páginas con el fin de prolongar su discurso hasta las 00:00 del martes, momento en el que se levantará la cuarentena del diputado Giorgio Jackson (RD).

Pasado el mediodía de este lunes, el parlamentario socialista pidió suspender la sesión ante una posible falta de quórum. “Acabo de sumar a quienes están en la Sala y no me dan 57”, afirmó, sin embargo, al mismo tiempo, se le escuchó decir a sus compañeros que “salgan para que no den los 57”.