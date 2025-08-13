“Es una responsabilidad de todos los partidos”: Tomás Hirsch y quiebre del oficialismo para conformar lista única
"Personalizar las cosas en un nombre o en algún partido no tiene ningún sentido porque no es así, estas cuestiones son responsabilidades colectivas", dijo el presidente de Acción Humanista (AH) en CNN Prime.
Este martes, el FRVS y Acción Humanista (AH) dieron a conocer que no conformarán una lista única con el resto de partidos oficialistas más la Democracia Cristiana (DC) de cara a las elecciones parlamentarias.
En CNN Prime, el presidente de AH, Tomás Hirsch explicó los motivos tras esta decisión, y aclaró que “no se trata de un gallito, de que alguno gana y alguno pierda”.
“Todos nosotros hubiéramos querido una lista única y Acción Humanista desde hace ya muchos meses, desde noviembre estuvimos trabajando en todas las reuniones que se tuvieron para arribar a una lista única”, pero “por diversas circunstancias, no se trata aquí de buscar ni culpables ni nada por el estilo, eso no fue posible”.
“Es una responsabilidad de todos nosotros, de los nueve u ocho partidos que estuvimos inicialmente en esta negociación y tiene que llevarnos esto a una reflexión hacia el futuro. Tiene que haber otro modo de hacer las negociaciones”, afirmó.
El parlamentario también comentó que plantearon al resto de los partidos buscar un pacto por omisión en algunos distritos o regiones para “lograr una optimización y un mejor resultado conjunto y colectivo por este parlamento futuro para Jeannette Jara”.
Y dijo que prefiere ver el vaso medio lleno y que de esta situación se puede ver algo “virtuoso” y “positivo” y que “permita tener buenos diputados, buenas diputadas, buenos candidatos”.
“Nosotros aspirábamos a tener una cantidad de candidatos que nos permitiera tener al menos la legalidad como partido para colaborar de mejor manera en el futuro de la unidad”, acotó.
En esa línea, Hirsch recordó que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, “siempre estuvo buscando” y planteó el tema de “cuidar la legalidad de todos los partidos. Es importante cuidar que cada partido pueda tener una adecuada representación, pero eso no fue escuchado”.
Por otro lado, insistió en que “no se trata de buscar culpables” por no llegar a una lista única y añadió que “personalizar las cosas en un nombre o en algún partido no tiene ningún sentido porque además no es así, estas cuestiones son responsabilidades colectivas”.
El diputado aseguró que a pesar de ir en listas separadas, la colectividad seguirá apoyando la candidatura de Jeannette Jara.