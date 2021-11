Pasadas las 10:00 horas de este lunes, comenzó la sesión en Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados donde se analizará y votará la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

El mandatario es cuestionado luego de la revelación que hizo la investigación periodística de Pandora Papers, en la que Piñera y su familia fueron vinculados de forma directa a la compraventa del proyecto minero Dominga.

Durante la sesión, el abogado del presidente, Jorge Gálvez, renunció a la cuestión previa, por lo que los diputados procedieron a revisar los temas de fondo de la acusación constitucional.

En la instancia,el diputado Jaime Naranjo (PS), quien es responsable de defender el libelo en el hemiciclo, anunció que leerá el texto completo de la acusación constitucional. Además, preparó una defensa de 1.300 páginas, con el fin de prolongar su discurso hasta las 00:00 del martes, de modo que el diputado Giorgio Jackson (FA), quien se encuentra en cuarentena preventiva tras ser contacto estrecho por COVID-19 de Gabriel Boric, pueda votar el libelo.

Lee también: Pepe Auth: “No gana nadie con esta acusación constitucional contra Piñera”

“Muchas veces las diputadas y diputados que no participan en la Comisión, no tienen conocimiento del texto de la acusación constitucional. Pongo en conocimiento de los honorables diputados y diputadas el texto de la acusación constitucional porque yo creo que el presidente, como lo dije al comienzo, es muy delicado lo que estamos haciendo en el día de hoy, si no se acusa a los presidentes de la República todos los días, ni a cada rato”, expresó en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Agregó que “más aún cuando a este presidente se le acusa por segunda vez en su propio periodo presidencial. Entonces, me parece del todo relevante que los diputados y diputadas tengan en pleno conocimiento de la acusación constitucional que se presentó, para que en su equilibrado juicio, puedan entregar su opinión y su votación y no como muchas veces ha ocurrido cuando hay acusaciones constitucionales que muchos parlamentarios votan sin haber ni siquiera leído la acusación constitucional, ni siquiera haberla conocido, ni siquiera haberse molestado en leerla, y por eso la voy a leer entera, señor presidente, el texto completo de la acusación constitucional“.

“Porque de una vez por todas los parlamentarios tienen que tener conocimiento cabal de lo que se acusa a las autoridades y no que sea de una manera ligera e irresponsable que se vota en esta sala sin tener conocimiento ni siquiera de que se acusa a la autoridad, por eso, presidente voy a tomarme todo el tiempo que sea necesario para leer desde la página uno hasta la última página de la acusación constitucional”, sostuvo.

Lee también: “Hagamos las cosas bien”: Según Mañalich, la cuarentena de Jackson debe terminar el martes en la noche

Tras sus declaraciones y a una hora y media de iniciada la acusación, el diputado interrumpió su intervención al no haber marcado presente en la Sala. “Presidente, voy a tener que hacer un… no me he puesto presente, así usted me va a permitir darme unos segundos para ponerme presente en la sala, presidente”, expresó.

“Quiere decir que usted va a tener que iniciar su intervención nuevamente”, respondió el presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen (RN).

“Es muy grave y delicado que no esté presente, por favor, llame a Tecnología. No puedo seguir hablando mientras no esté presente”, insistió Naranjo ante los reiterados llamados de Paulsen, quien le confirmó su asistencia.