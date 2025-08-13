Gustavo Gatica confirma candidatura en el Distrito 8: Competirá en lista oficialista con cupo del PC

El presidente del PC, Lautaro Carmona, afirmó: "Nos alegra sumar a Gustavo Gatica como candidato independiente en un cupo del PC por el Distrito 8". Por su parte, el psicólogo subrayó: "Me pongo a disposición de la lista, porque lo que hoy nos convoca es la unidad de las fuerzas progresistas para acompañar la candidatura de Jeannette Jara".

Gustavo Gatica confirmó su postulación al Distrito 8 en una actividad realizada en la comuna de Maipú. El psicólogo competirá como independiente, con un cupo del Partido Comunista (PC), por un escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados, cerrando la controversia generada con el Frente Amplio (FA).

El secretario general del FA, Andrés Couble, destacó en CNN Prime que el proceso incluyó diversas posturas y un intenso debate, pero que la potencia de Gatica y su conexión con los movimientos sociales no está en duda.

“Mi opinión es que es bueno llevar candidaturas militantes, creo que es importante que Gustavo Gatica vaya en la lista oficialista y, por lo tanto, tengamos debates para viabilizar aquello. Pero creo que ese trabajo y esa construcción territorial particular del distrito 8 es muy importante para el partido, y también ahí existen figuras que han sido clave en dicha construcción y que permiten conectar con organizaciones sociales desde la militancia”, señaló.

Sobre la coyuntura política, Gatica advirtió: “Tenemos a una ultraderecha dispuesta a gobernar por decreto, con rabia, que amenaza con retroceder en nuestros derechos sociales que tanto nos ha costado ganar. Yo estoy aquí y me pongo a disposición de la lista, porque lo que hoy nos convoca es la unidad de las fuerzas progresistas para acompañar la candidatura de Jeannette Jara y proteger la democracia”.

Respecto a su motivación para postularse, relató: “Hace un tiempo atrás me subí a un taxi y el chofer me comentó que su hija me admiraba y que decía que debía estar en el Congreso. Al otro día desperté y seguía pensando en el tema. Comencé a hablarlo con mi círculo cercano y tomé la decisión”.

Finalmente, Gatica destacó su vínculo con las comunas que pretende representar: “Hace 27 años que nací y crecí en este distrito. Vivo en Colina, trabajo en Estación Central y conozco los problemas que nos afectan. Por ejemplo, Colina con su crisis hídrica; Tiltil, convertida en una zona de sacrificio; Lampa y su crisis habitacional; Quilicura y los problemas respecto a las construcciones; Maipú y la falta de conectividad; el descontrol demográfico en Estación Central; y Cerrillos y Pudahuel con sus altas tasas de contaminación”.