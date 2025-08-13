Servicios fiestas patrias

Fiestas Patrias 2025: ¿Cuántos feriados habrá durante estas festividades?

Por CNN Chile

13.08.2025 / 22:32

{alt}

A poco más de un mes del 18, las familias ya comienzan a planificar sus celebraciones de Fiestas Patrias.

Queda poco más de un mes para una celebración de Fiestas Patrias en Chile.

Por ello, muchas familias ya comienzan a planificar cómo y dónde pasarán esta festividad tan importante en el país, ya que son varios días de descanso que pueden ser bien aprovechados.

Esto, debido a los feriados del 18 y el 19 de septiembre, ambos de carácter irrenunciable.

El jueves 18 de septiembre es el día de la Independencia Nacional, mientras que el viernes 19 de septiembre es el Día de las Glorias del Ejército, jornada en que se realiza la tradicional parada militar.

Al ser jueves y viernes, da la posibilidad de tener un fin de semana extralargo, por ejemplo, ya que se suma el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre.

¿Qué feriados quedan este 2025?

Para este año aún quedan varios feriados, que pueden convertirse en días de descanso durante la semana o en fin de semana largos.

  • Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
  • Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
  • Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (feriado legal obligatorio)
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (Segunda vuelta, feriado legal obligatorio)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Tras caída de lista única en oficialismo, Andrés Couble (FA) apunta a “una lectura anticipada del escenario” del FRVS y AH

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Raúl Sohr y la cumbre Trump-Putin: “Para Rusia, sería una victoria absoluta”
Fiestas Patrias 2025: ¿Cuántos feriados habrá durante estas festividades?
Diputada Musante presenta proyecto para extender Fiestas Patrias: Pretende declarar feriado el 17 de septiembre
Estados Unidos ha confiscado más de US$700 millones en activos a Nicolás Maduro: Lo acusan de liderar el Cartel de los Soles
Cinco periodistas de Al Jazeera murieron a manos del ejército de Israel
Gustavo Gatica confirma candidatura en el Distrito 8: Competirá en lista oficialista con cupo del PC