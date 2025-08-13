Fiestas Patrias 2025: ¿Cuántos feriados habrá durante estas festividades?

A poco más de un mes del 18, las familias ya comienzan a planificar sus celebraciones de Fiestas Patrias.

Queda poco más de un mes para una celebración de Fiestas Patrias en Chile.

Por ello, muchas familias ya comienzan a planificar cómo y dónde pasarán esta festividad tan importante en el país, ya que son varios días de descanso que pueden ser bien aprovechados.

Esto, debido a los feriados del 18 y el 19 de septiembre, ambos de carácter irrenunciable.

El jueves 18 de septiembre es el día de la Independencia Nacional, mientras que el viernes 19 de septiembre es el Día de las Glorias del Ejército, jornada en que se realiza la tradicional parada militar.

Al ser jueves y viernes, da la posibilidad de tener un fin de semana extralargo, por ejemplo, ya que se suma el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre.

¿Qué feriados quedan este 2025?

Para este año aún quedan varios feriados, que pueden convertirse en días de descanso durante la semana o en fin de semana largos.