Diputados de la UDI recurren al CDE para que investigue caso de Bernarda Vera

Tras la acción, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo dijo que lo fundamental es que "la justicia determine lo que corresponda en este caso".

Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri, Daniel Lilayu y Flor Weisse, pidieron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que investigue el caso de Bernarda Vera.

Llegaron hasta dependencias del organismo para reunirse con el presidente del Consejo, Raúl Letelier, y solicitar que se investigue el caso de Vera, quien figura como detenida desaparecida en el Informe Rettig, pero que en realidad estaría viva y residiendo en Argentina según reveló un reportaje de Chilevisión.

En concreto, los gremialistas buscan que se indague si es que existió fraude al fisco y falsificación de instrumento público, además de un posible dolo por parte de la familia de Bernarda Vera al cobrar las pensiones por estar dentro del listado de detenidos desaparecidos.

El diputado Jorge Alessandri señaló que Letelier “nos confirmó que desde el Ejecutivo no le han hecho comunicación para que salga a defender el Estado en este asunto. Confirmó también que el CDE defiende al Estado en muchas querellas de pagos mal hechos y siempre lucha y pelea por la restitución”.

El pago de la pensión a la familia de Vera “se hizo por decreto.. no había certeza de la muerte, se basó en testimonios y ahora hay un decreto que autoriza pagos”, indicó, añadiendo que “la única forma de deshacerlo o pararlo en un futuro es que el presidente de la República firme otro decreto, o instruya al ministro de Justicia para que lo haga, para que se detenga de aquí en adelante”.

Por su parte, Flor Weisse planteó que hay conversaciones con la oposición para evaluar una comisión investigadora.

“Estos son fondos que tanta falta le hacen a los chilenos en cada región. Tenemos que ser muy cuidadosos con cada peso que se malgasta. Por eso estamos impulsando también una comisión investigadora para que este y otros casos similares se aclaren y se restituyan los recursos al Estado”, dijo.

“No entendemos por qué hoy día el Gobierno no ha hecho un decreto que anule el anterior que otorgaba esta pensión en el caso de Bernarda Vera. Nos parece que los recursos del Estado, que si bien no son tan cuantiosos, la señal es muy potente en el sentido que este pago al menos desde mayo se debería haber detenido”, agregó.

Tras el requerimiento, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, dijo a CNN Chile que “a nosotros lo que nos parece central es que la justicia determine lo que corresponda en este caso. Nosotros ya hemos puesto todos los antecedentes del caso ante el ministro en visita que lleva el caso, lo hicimos en mayo de este año cuando tuvimos antecedentes que daban cierta verosimilitud a relatos que eran discordantes”.

Y acotó que “desde mayo el ministro en visita tiene los antecedentes respectivos y está realizando las diligencias en el cuaderno que abrió precisamente para este tema”.

Consultado sobre por qué el Gobierno no acudió al CDE, Gajardo respondió: “No corresponde que nosotros recurramos al CDE, porque primero que toda la justicia tiene que determinar si esta persona efectivamente se encuentra viva o si sigue formando parte de la nómina de detenidos desaparecidos”.

Respecto a las declaraciones de los parlamentarios sobre que sí hay certeza jurídica de que Vera estaría viva, subrayó: “No hay ninguna certeza jurídica, y si ellos consideran que hay certeza jurídica, están profundamente equivocados”.

Y sobre la comisión investigadora, remarcó que “en este caso estamos absolutamente tranquilos, se realizó todo lo que se ha tenido que realizar. Tal como hemos dicho, este caso que es excepcionalísimo, de ninguna forma podría implicar poner en duda a los detenidos desaparecidos, podría implicar el negacionismo, que lamentablemente han levantado y eso nos ha dolido profundamente, que lamentablemente están preocupados de cuestiones que son absolutamente laterales en razón de lo importante”.

“Están preocupados de este caso para poner en duda lo que ocurrió durante la dictadura militar, me parece insólito”, cerró.