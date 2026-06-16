Diputados de la DC anuncian proyecto para crear un Registro de Vándalos de Cuello y Corbata

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) anunció que presentará un proyecto de ley para crear un registro de los denominados “vándalos de cuello y corbata”.

Según explicó el diputado falangista Patricio Pinilla, la iniciativa busca inscribir a personas que hayan sido condenadas por delitos económicos, registro que sería administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

En cuanto a las sanciones, el parlamentario precisó que van en la misma línea de lo que propone el Ejecutivo en el proyecto de Registro de Vándalos e Incivilidades: “Que no puedan sacar licencia de conducir, que no puedan tener pasaporte, que no haya devolución del crédito fiscal, también que no puedan ser parte del directorio de empresas públicas, que no puedan tampoco participar en licitaciones. Es decir, sanciones también de carácter económico, junto con las sanciones penales que merezcan sus conductas”.

“No puede haber una mano dura, terrible, crítica, profundamente distractora y además hurtadora de derechos sociales para los vándalos de la gente común, pero para otros, para los vándalos que se van contra el Estado, contra el patrimonio público, una mano blanda que se hace el tonto y que mira para el otro lado”, remarcó el parlamentario, quien además adelantó que la iniciativa contaría con el patrocinio de diputados de otros partidos de oposición.

En ese sentido, señaló que esperan que este registro esté disponible para la ciudadanía y que la propuesta tenga la misma prioridad que el Registro de Vándalos.

Finalmente, el parlamentario aclaró que no están en contra del proyecto impulsado por el Gobierno.

🔴Que los vándalos de cuellos y corbata no queden impunes, le pedimos al gobierno que patrocine nuestro proyecto que sanciona a quienes cometen delitos económicos @PresidenteKast #registrodevandalo #vandalos #incibilidades #cuelloycorbata https://t.co/CjXYGCDJCR — Diputado Patricio Pinilla Valencia (@PinillaDiputado) June 16, 2026