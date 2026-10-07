Diputado Olivares (PDG) invita a Bachelet a “seguir los pasos de Matthei” y “hacer unas buenas cazuelas”

El diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares lanzó una crítica a la expresidente Michelle Bachelet, invitándola a “seguir los pasos de la señora (Evelyn) Matthei” enseñando a cocinar alimentos desde su casa.

La declaración se dio luego de que la exmandataria abriera la posibilidad de una candidatura a un tercer período presidencial, generando reacciones en distintos sectores del mundo político.

En concreto, Olivares declaró que “cualquier cosa que mantenga lo más alejada posible de la política y a la señora Bachelet le va a servir al país (…). Ojalá que se vaya a su casa y que disfrute a sus nietos (…). Ella es la culpable de los grandes problemas que tiene la patria”.

El parlamentario criticó el desempeño político de Bachelet, haciendo referencia a las reformas de educación integral, promulgada durante su segundo gobierno, al igual que el ámbito tributario del periodo. “Ella plantó la semilla en la educación, en la reforma tributaria y en tantos problemas que hoy día arrastramos los chilenos“.

“Le deseo mucha suerte; podría seguir los mismos pasos de la señora Matthei, cocinar y hacer unas buenas cazuelas para enseñarle a la gente”, cerró.