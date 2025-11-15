Confirman que acusación constitucional contra Diego Pardow se votará el día después de las elecciones

El exministro de Energía es cuestionado por los errores de cálculo en torno a las cuentas de luz.

El diputado Jaime Mulet (FRVS) confirmó que la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow se votará el lunes 17 de noviembre.

Mulet, quien es presidente de la Comisión Revisora, apuntó a la ausencia de parlamentarios acusadores, expertos y empresas en la sesión de este sábado, previo a la elección presidencial y parlamentaria.

Además, habló sobre un posible conflicto de interés, debido a que la pareja del exministro de Energía trabaja en un estudio que ha defendido a Transelec, la empresa que reportó las inconsistencias en torno a las tarifas eléctricas, tema por el cual Pardow es cuestionado.

El abogado defensor del otrora secretario de Estado, “si bien comprometió la asistencia de Pardow para el próximo lunes, trató de defender la situación del conflicto de interés, a propósito del trabajo de su pareja en unión civil. Queda claro que hay una situación de conflicto de interés, porque no pudo desacreditarla”, argumentó el diputado.

Por otro lado, lamentó que “quienes presentaron la acusación constitucional, los sostenedores, los 11 parlamentarios de la oposición, ninguno vino a la Comisión, ni hoy, ni ayer. No vinieron a ninguna de las sesiones a sostener la acusación, lo que evidencia también cierta irresponsabilidad. Podrían haber colaborado”.

Cabe recordar que Pardow dejó el Gobierno luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló un error en el cálculo de las cuentas de luz. Posteriormente, surgió un nuevo antecedente.

La empresa transmisora Transelec informó que aplicó un sobrecálculo en la valorización de su capital y de costos vinculados a infraestructura, lo que habría generado una sobrecobranza cercana a US$ 100 millones, cifra que pagan hogares y empresas.