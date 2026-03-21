Diputado Meza pide “medidas de mitigación para familias vulnerables” en ajuste al Mepco

El diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, se refirió este sábado a los próximos cambios que el gobierno de José Antonio Kast implementará en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

En entrevista con Cooperativa, el parlamentario oficialista pidió que las modificaciones incluyan “medidas de mitigación para las familias más vulnerables”.

Fortalecer el mecanismo, no debilitarlo

Meza adelantó que el lunes sostendrá una reunión con el equipo del Ministerio de Hacienda para conocer el detalle del ajuste.

En la cita, dijo, espera “que se sincere cuánto es el gasto que esto está implicando” semana a semana y que se presenten opciones que no perjudiquen a quienes usan transporte público o tienen un solo vehículo para trabajar o llevar a sus hijos al colegio.

El diputado consideró “un error” pensar que las medidas buscan debilitar el mecanismo. “Es todo lo contrario: fortalecerlo para focalizar el gasto en quienes más lo necesitan“, afirmó.