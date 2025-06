Diputado Labbé (PNL) aclara extraño gesto captado en cámara: “Que me digan dónde y cuándo me hago un test de drogas”

El diputado libertario reconoció que se veía “más duro que turrón de cemento”. “Hay que reírse un poco”, agregó.

Este jueves, el diputado Cristián Labbé, del Partido Nacional Libertario (PNL), se refirió a un extraño gesto que realizó con su boca, el cual fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó.

El parlamentario realizó la llamativa mueca tras su salida de cuenta pública del presidente Gabriel Boric junto a Johannes Kaiser, específicamente durante declaraciones a los medios de comunicación.

El registro del momento se volvió viral en las distintas redes sociales, donde se especuló sobre el motivo del gesto y se compartieron diversos memes al respecto.

¿Qué dijo Labbé sobre gesto viral?

En conversación con el programa Sin Filtros, el diputado se refirió al hecho, afirmando en primer lugar que “evidentemente los zurdos nos saben cómo querer pegarnos o bajarnos”.

“Estábamos en el punto de prensa y yo tenía un cuerito que se me rompió y lo empecé a morder”, agregó, reconociendo que se veía “más duro que turrón de cemento (…). Hay que reírse un poco”.

En esta línea, dijo estar dispuesto a hacerse un test de drogas. “Que me digan dónde y cuándo me hago un test de drogas. Yo feliz y encantado. El último me lo hice en el Congreso y salió con todo negativo”.

Finalmente, lamentó el que estén “funando” a su hija por redes sociales. “Lo que más molesta y me duele es que uno tiene familia. Se pueden reír de mí, yo encantado. Tengo un buen humor para estas tonteras”.

“Cuando la empiezan a perseguir en las redes, una chica de 19 años que estudia, maravillosa, sana, y le quieren infectar su vida porque su papá hizo una mueca en un medio de comunicación, es de la bajeza máxima”, cerró.