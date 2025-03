Diputado Johannes Kaiser sufre robo de notebook desde su auto en servicentro de la Costanera Norte

La mañana de este martes, el diputado Johannes Kaiser fue víctima de un robo mientras se encontraba en un servicentro de la Región Metropolitana.

El hecho se produjo en horas de la mañana en un servicentro Copec de la Costanera Norte, ubicado en la Ruta 68, donde el parlamentario había parado para comprar comestibles.

Según la información preliminar, el diputado se encontraba al interior del recinto junto a su jefe de gabinete cuando un grupo de delincuentes rompió el vidrio de su vehículo.

Los antisociales lograron concretar el robo de una mochila perteneciente al precandidato presidencial, la cual contenía diversas especies personales, entre ellas un notebook.

Un testigo del hecho alertó al parlamentario del Partido Nacional Libertario, quien rápidamente se trasladó hasta la 27ᵃ Comisaría de Pudahuel para realizar la denuncia correspondiente.

Como cientos de miles de chilenos, he sido víctima de un delito. A diferencia de lo ocurrido a muchos, el daño que he sufrido no es tan grave. Agradezco a @Carabdechile por su gestión y renuevo mi compromiso con ayudar a mejorar, en el marco de mis facultades, la situación de…

— Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) March 18, 2025