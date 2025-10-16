Diputado Joaquín Lavín León será desaforado: Corte de Santiago acoge solicitud de Fiscalía de cara a su formalización

El parlamentario fue acusado de mal uso de recursos públicos en beneficio personal.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León, quien fue acusado de delitos de corrupción por parte de Fiscalía.

De esta forma, el tribunal de alzada dio luz verde para proceder con la formalización del parlamentario, y solicitar eventuales medidas cautelares en su contra.

El Ministerio Público acusa un eventual mal uso de recursos públicos por parte del diputado.

Entre los motivos por los que se acusa a Lavín, se encuentra la eventual emisión de facturas ideológicamente falsas rendidas al Congreso Nacional para la obtención de reembolsos.

En la solicitud de desafuero, el Ministerio Público sostuvo que “desde al menos el año 2015 al 2024 rindió de manera sistemática y reiterada facturas ideológicamente falsas al Congreso Nacional, requiriendo el reembolso de gastos ajenos a su función parlamentaria, obteniendo de esa forma pagos improcedentes por parte de dicha institución pública, con cargo a los cuales financió campañas y otros proyectos políticos y electorales de su partido. Estas maniobras ocasionaron un perjuicio fiscal que asciende al menos a $104.271.784”.