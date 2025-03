Diputado Jaime Mulet acusa que “las filtraciones son una constante” y pide la renuncia del fiscal Valencia

En medio de la polémica generada por las filtraciones entre Cariola y Hassler, el precandidato presidencial de la FRVS cuestionó que este caso no sea un hecho aislado, sino parte de una serie de sucesos que han provocado una "falta de control" en el Ministerio Público.

El diputado Jaime Mulet, en el marco de las recientes filtraciones sobre una conversación entre la expresidenta de la Cámara, Karol Cariola, y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, donde ambas criticaban al Presidente Gabriel Boric, así como a Matías Meza-Lopehandía y a su par del Partido Comunista (PC), Camila Vallejo, pidió la salida del fiscal nacional, Ángel Valencia.

El precandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) sostuvo que Valencia debería dar un paso al costado, ya que desde su proceso de designación hasta los hechos ocurridos en los últimos meses han “generado un ambiente de incertidumbre y falta de control en el Ministerio Público“. Desde la perspectiva de Mulet, esto ha ido “degradando” la institución y, a su vez, ha provocado afectaciones a otras entidades.

“Las filtraciones son una constante, no es un caso aislado. Hoy, la presidenta de la Cámara de Diputados ha tenido que presentar su renuncia por filtraciones que no tiene nada que ver con la persecución penal, sino con conversaciones privadas que no forman parte de ninguna investigación. Sin embargo, generan un grave daño. Por ejemplo, como ahora Cariola podría sentarse al lado del Presidente de la República en alguna reunión oficial, y eso representa un perjuicio para la República. No han actuado, a mi juicio, con el debido resguardo de la información ni han ejercido sus facultades de manera adecuada”, concluyó el precandidato.