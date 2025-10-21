Diputado Hirsch acusa de “mansplaining” a Girardi por sugerencia a candidata Jara

El presidente de Acción Humanista calificó de condescendiente la recomendación del expresidente del Senado para que la candidata presidencial del PC congele su militancia.

El diputado Tomás Hirsch catalogó como un claro caso de “mansplaining” la recomendación que el expresidente del Senado, Guido Girardi, dirigió a la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara.

La polémica surge después de que Girardi sugiriera que Jara debía congelar su militancia en el Partido Comunista si llegaba a la segunda vuelta electoral.

Una crítica al tono condescendiente

En declaraciones a Radio Cooperativa, el parlamentario afirmó que “primera vez que me queda tan claro el término este que se habla tanto en los jóvenes del mansplaining”.

Hirsch cuestionó la legitimidad de la sugerencia, señalando que “que él le esté diciendo; recomendando desde no sé qué alturas lo que tiene que hacer o no tiene que hacer para ganar votos” demostraba un tono paternalista.

En contraste, el diputado destacó las capacidades de la candidata, afirmando que Jara posee “una gran capacidad de liderazgo, de conexión con la ciudadanía, de percepción de en qué está la gente”.

Según reportó Bío Bío Chile, la réplica se produce a pesar de que Girardi había expresado previamente que la candidata le inspiraba confianza, argumentando que su recomendación buscaba mejorar su posición electoral.