La diputada Ana María Bravo (PS) denunció ante la comisión de Ética de la Cámara a su homólogo, Gonzalo de la Carrera, por insultos y agresión física al parlamentario y presidente de la instancia, Daniel Manouchehri, en la discusión de la Ley Chao Dicom.

Bravo explicó que de la Carrera tuvo una actitud “explosiva”. “No es tolerable que alguien porque pierda una votación ataque a otros parlamentarios, incluso llegando a golpear a otro”, afirmó la legisladora del PS.

En ese sentido, detalló que el ex republicano “habría conminado a varios diputados y al presidente de la instancia Daniel Manouchehri, a inhabilitarse de la votación pues tendría Dicom”.

Lee también: Cariola dice estar dispuesta a discutir el “Aula Segura 2.0”, pero enfatiza: “No todo se resuelve con medidas de dureza”

Situación ante la que Manouchehri “exhibió documentación fidedigna y oficial de la Comisión para el Mercado Financiero, el Boletín Comercial y Equifax quedando en evidencia la mendacidad de las afirmaciones del diputado de la Carrera”.

“El hecho provocó la ofuscación del diputado de la Carrera, quien, al no tener uso de la palabra, luego de efectuada la aclaración, ofendió al presidente de la comisión”, continuó Bravo, quien detalló que el ex republicano le habría dicho que “se creía Pinochet” y que era un “dictador”.

Por último, la parlamentaria agregó que “no contento con sus expresiones destempladas, de la Carrera propinó al diputado Manouchehri un golpe en el oído izquierdo, interviniendo los diputados Barrera y Bernales a objeto de que esta situación no pasara a mayores”.

“No me siento amedrentado”

A través de sus redes sociales, Gonzalo de la Carrera se refirió a la denuncia en su contra en la comisión de Ética, asegurando que la agresión sería “según la versión de una compañere socia-lista”.

“¿Por qué tienen escondido el video del zoom?”, cuestionó.

Por último, publicó que “somos dos los diputados de la bancada de republicanos llamados al Comité de Ética. Cristóbal Urruticoechea y yo. A ponerle el pecho a las balas no más. No me siento amedrentado”.