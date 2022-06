La diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola dijo estar dispuesta a discutir el proyecto denominado Aula Segura 2.0, pero enfatizó en que “no todo se resuelve con medidas de dureza y sanciones”.

Este viernes, un grupo de parlamentarios de oposición le solicitará el Gobierno que dé urgencia a la iniciativa que busca eliminarles todo tipo de beneficios a estudiantes que estén sancionados por actos delictuales. Esto ocurre luego de los distintos hechos de violencia registrados, principalmente, en establecimientos educacionales o cercanías a estos.

Consultada sobre la acción de sus pares, Cariola manifestó no saber “cuál es el objetivo de los parlamentarios respecto de este proyecto. Yo creo que todos los proyectos de ley son discutibles, habrá que analizar en su mérito qué indicaciones le van a poner. Por algo ese proyecto de ley no vio la luz al menos en los últimos años”.

Lee también: Alcalde Cuadrado: “La seguridad no puede ir al margen del proceso educativo y la contención social del deporte”

En ese sentido, la diputada indicó que, “personalmente, creo que si bien hay que tomar medidas respecto de los problemas que se dan en las aulas y, particularmente, en las escuelas a propósito de las situaciones de violencia, no creo que esto solo se resuelva con sanciones. Creo que el Gobierno tiene que tomar mayores medidas desde el punto de vista de la inclusión, la reinserción, tomar medidas desde el punto de vista del rol de las comunidades educativas, hay procesos de conversación que se están dando en las escuelas también”.

“Entonces, no todo se resuelve con medidas de dureza. Hay que equilibrar entre medidas que generen sanciones -por decirlo de alguna forma- de aquellos que efectivamente han cometido delito (…) Yo no tengo ningún problema en que quiénes han cometido delito sean personas que reciban las sanciones que les corresponden, pero en el caso de la educación hay que ser muy cuidadosos en que esto no se transforme finalmente en incentivos perversos que puedan distorsionar los objetivos de esta ley”, agregó.

Pese a ello, Cariola expresó que, ante una eventual puesta en tabla del proyecto, “habrá que discutirla, yo no tengo ningún problema. Creo que así es la democracia. Todo lo que se discuta, se debata y se encuentren razones para que tenga realmente efectividad hay discutirlas y ponerlas sobre la mesa, y ser capaz de encontrar los mejores caminos”.