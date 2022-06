El alcalde de Huechuraba y presidente de Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Carlos Cuadrado, comentó en conversación con CNN Chile la agenda en materia de seguridad entregada por el presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública.

“Los alcaldes las recibimos con más generosidad y menos egoísmo que los parlamentarios. Habitualmente ellos critican, dependiendo del lado que se encuentren, pero creo que todo lo que mencionó el presidente se tiene que realizar en los territorios”, expresó.

El jefe comunal señaló que lo que se planteó en la Cuenta Pública lo ha venido trabajando con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, hace un tiempo: “Hemos sido partícipes de la creación del OS14, de reasignar policías, hemos hecho cónclaves con los alcaldes de la zona sur o de la zona norte, por lo tanto, uno puede pensar que las medidas no son suficientes, pero ese discurso dañino de criticar debilita la seriedad del asunto”.

“Nosotros como municipio no vamos a asumir jamás la labor de las policías, nosotros tenemos que hacer la parte preventiva. La seguridad no puede ir al margen del proceso educativo, de la contención social del deporte, de la diversión, del descanso que genera la cultura. Se ha demostrado en Huechuraba, hemos bajado en un 50% los casos de delitos de alta complejidad. ¿Hace cuánto La Pincoya no sale en las noticias?”.

En esa línea, añadió que “una persona que toca flauta traversa no anda con una pistola en la otra mano, una persona que practica deporte no tiene una pelota en una mano y una pistola en la otra. Estaban convencidos que más carabineros, más pistolas, más drones, más helicópteros, más lacrimógenas iba a resolver un problema que nació con Cristo”.

Tras ser consultado acerca del anuncio sobre el control de armas, comentó que “es un negocio que beneficia, en lo legal, a un grupo específico, muy pequeño, de gente que se dedica a esto, pero luego esas armas legales pasan a constituir una serie de problemas. Por lo tanto, es bueno hacer control y tener la trazabilidad de las armas y que se suprima completamente la posibilidad que los chilenos tengamos armas en nuestros domicilios”.

Finalizando, insistió en que mejorar las condiciones entregadas para los ciudadanos, como deporte e infraestructura de los colegios, es el camino que hay que seguir: “Esas buenas prácticas locales deben ser políticas públicas para se instale una piscina temperada, un polideportivo, que se mejoren los colegios, para que los niños sientan que ese es su lugar natural y no se junten con gente que les jode la vida”.