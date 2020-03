El diputado Jorge Alessandri (UDI) reaccionó ante las acusaciones por parte de diversos sectores por su presunta vinculación con Sebastián Izquierdo, líder del movimiento de extrema derecha Capitalismo Revolucionario, quienes protagonizaron la marcha del Rechazo en la cual resultó herido el periodista Rafael Cavada.

“Frente a los hechos a los que he sido vinculado, me veo en la obligación de aclarar que no conozco a Sebastián Izquierdo”, aseguró el parlamentario frente a videos viralizados en los cuales se vincula a Alessandri y la Unión Demócrata Independiente (UDI) con el movimiento de ultra derecha.

El registro audiovisual muestra a Izquierdo enseñando cómo armar escudos y se puede apreciar un folleto que dice “Jorge Alessandri”.

Al respecto, el diputado aseguró que “por la información que yo veo en los videos, se trataría de la sede comunal de la UDI de la comuna de Santiago”.

Por ese motivo, el parlamentario pidió información a su partido y le confirmó “el secretario general que el señor Izquierdo no es militante, por lo tanto, le pedí una investigación de por qué esas personas estaban ahí y qué militantes los habían autorizado”.

“Le he pedido al partido que haga una investigación y suspenda la militancia de aquellas personas involucradas”, afirmó el diputado, quien además dijo que si es necesario darán los datos de las personas “a disposición de la Policía de Investigaciones (PDI) o del Ministerio Público”.

“No hay nada que le haga peor a la democracia que la violencia”, consignó el parlamentario.

Asimismo, por medio de una declaración pública, realizó un llamado a no caer en las fake news y emplazó a la oposición a ser “responsables y no lanzar acusaciones sin antes tener antecedentes”.

Desde el gremialismo señalaron que “quienes han intentado vincular al partido con estos hechos, lo hacen con una clara intención política”, argumentando también que “como partido hemos rechazado siempre la violencia cualquiera sea la ideología”.