Diputada Urqueta (PDG) asume presidencia de Comisión de Mujer y se define como “14 votos de balanza” ante oficialismo y oposición

La diputada Eileen Urqueta, del Partido de la Gente, asumió la presidencia de la Comisión de Mujer y Equidad de Género en el Congreso, en un acuerdo que calificó como “unánime” y que se alcanzó sin necesidad de votación.

En entrevista con CNN Chile Radio, la parlamentaria destacó que su objetivo será trabajar en “soluciones concretas” para enfrentar la violencia hacia la mujer, la autonomía económica y la corresponsabilidad familiar.

Prioridades y mirada de la nueva comisión

Urqueta enfatizó que su gestión estará marcada por su experiencia personal: “He sufrido en carne propia lo que sufren muchas chilenas”, afirmó. Sobre el proyecto de sala cuna universal, señaló que es necesario evaluar su impacto en el empleo femenino antes de priorizarlo, a la espera de los datos que entregue la ministra del ramo.

Respecto al rol de su bancada —que con 14 votos se perfila como clave en la Cámara—, la diputada prefirió definirse como “14 votos de balanza, no de bisagra”, en un llamado a superar la polarización política y dialogar con todos los sectores.