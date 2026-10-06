Diputada Parisi critica “a la izquierda y a la derecha” por uso politico tras muertes de carabineros: “No estamos para dividir ni para ganar likes”

La diputada del Partido de la Gente (PDG) Zandra Parisi cuestionó que tanto sectores políticos de izquierda como de derecha, a su juicio, realizaran un “aprovechamiento político” tras los fallecimientos de funcionarios de Carabineros.

De acuerdo a sus declaraciones, explicó que la discusión no debe convertirse en una competencia en la política.

“Acá no estamos para dividir, no estamos para ganar likes, acá estamos por trabajar en serio, por cara de dinero, por lograr que tengan mejores sueldos, por lograr que tengan mejores seguros de vida, porque hasta eso tenemos que pensar hoy en día, en mejorar el seguro de vida de nuestros carabineros”, afirmó Parisi.

Al respecto, reiteró la necesidad de contribuir en la unidad del país y sostuvo que el mandatario debe cumplir con ese rol y no

“El Presidente está para unir, está para pensar en el futuro, pero ya dejar atrás el pasado que tanto divide a nuestro país y, por supuesto, ser respetuoso con tantas muertes que ya llevamos cinco muertes de carabineros. Creo que ahí no se puede uno equivocar.

“Yo creo que nadie puede estar de acuerdo con eso, es imposible, pero construyamos un país unido”, agregó.

Concluyó reiterando el llamado a terminar con el “uso político” por los fallecimientos de los funcionarios e instó al Gobierno a “trabajar por la unidad en nuestro país, a trabajar por el respeto a nuestro carabinero y, por supuesto, para terminar este tipo de aprovechamiento político que se ve tanto en izquierda como en derecha frente a la muerte de un carabinero“.