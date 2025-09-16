Diputada Musante: Esperamos que Dominga sea rechazado por el Comité de Ministros

La parlamentaria, miembro de la comisión de Medio Ambiente, comentó que espera que el fallo de la Corte Suprema no signifique "un retroceso ambiental" y que en la última instancia que le quedaría sea rechazado una vez más.

La diputada Camila Musante (Ind.) se refirió al proyecto minero-portuario Dominga, luego que la Corte Suprema declarara inadmisible los recursos presentados en su contra.

Musante, miembro de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, aseguró que espera que el Comité de Ministros rechace nuevamente el proyecto.

“Espero que el fallo de la Corte Suprema respecto del proyecto minero Dominga no signifique un retroceso ambiental”, señaló la parlamentaria.

En ese sentido reiteró la crítica que se ha levantado en contra de Dominga, afirmando que es “impresentable que de todos los lugares donde se podría haber instalado este proyecto se haya escogido una reserva del 80% de la población de los pingüinos de Humboldt”.

“Esperamos que sea rechazado nuevamente por parte del Comité de Ministros”, afirmó.