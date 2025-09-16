País proyecto dominga

Diputada Musante: Esperamos que Dominga sea rechazado por el Comité de Ministros

Por CNN Chile

16.09.2025 / 22:59

{alt}

La parlamentaria, miembro de la comisión de Medio Ambiente, comentó que espera que el fallo de la Corte Suprema no signifique "un retroceso ambiental" y que en la última instancia que le quedaría sea rechazado una vez más.

La diputada Camila Musante (Ind.) se refirió al proyecto minero-portuario Dominga, luego que la Corte Suprema declarara inadmisible los recursos presentados en su contra.

Musante, miembro de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, aseguró que espera que el Comité de Ministros rechace nuevamente el proyecto.

“Espero que el fallo de la Corte Suprema respecto del proyecto minero Dominga no signifique un retroceso ambiental”, señaló la parlamentaria.

En ese sentido reiteró la crítica que se ha levantado en contra de Dominga, afirmando que es “impresentable que de todos los lugares donde se podría haber instalado este proyecto se haya escogido una reserva del 80% de la población de los pingüinos de Humboldt”.

“Esperamos que sea rechazado nuevamente por parte del Comité de Ministros”, afirmó.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

País Diputada Musante: Esperamos que Dominga sea rechazado por el Comité de Ministros
Alerta meteorológica en Fiestas Patrias: Fuertes vientos afectarán la zona cordillerana de tres regiones, incluida la RM
Ramírez (UDI) e inhabilitación de Ximena Rincón: “Puede atentar contra la voluntad soberana de los chilenos”
Autopsia a hombre que murió tras ser reducido por guardias en La Florida reveló que falleció por estrangulación
Problemática de la vivienda en Chile: "Hay un 30% de la población que no puede acceder ni a arriendo ni a propiedad"
Tricel: Cathy Barriga es inhabilitada por 5 años para ejercer cargos públicos