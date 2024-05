Diputada Mercedes Bulnes es diagnosticada de cáncer: “No es el primer desafío de mi vida y ciertamente saldré adelante”

La parlamentaria por la Región del Maule tendrá que iniciar un tratamiento de quimioterapia.

La diputada por la Región del Maule Mercedes Bulnes informó este miércoles que fue diagnosticada de cáncer.

La parlamentaria tendrá que someterse a un tratamiento de quimioterapia.

Bulnes compartió esta información por medio de un video en el que está acompañada por su marido Roberto Celedón.

“Hoy quiero compartir con ustedes una noticia muy personal. He sido diagnosticada con cáncer. Este diagnóstico implica que debo enfrentar un tratamiento de quimioterapia, un reto que asumo con valentía y determinación“, expresó la legisladora.

La parlamentaria reafirmó su compromiso con el trabajo para el que fue electa y aseguró que a pesar de las complejidades que se avecinan, seguirá desempeñando sus funciones: “Tengo plena confianza en que superaremos esta situación juntos. Seguiré luchando y trabajando por los cambios positivos que nuestra comunidad merece y seguiré apoyando al Gobierno del Presidente Gabriel Boric para lograr los cambios reales que necesita este país“.

“No es el primer desafío que he enfrentado en mi vida, tampoco es el peor y ciertamente voy a salir adelante. Muchas gracias a todos por el apoyo que mucha gente me ha manifestado y por el apoyo, que estoy segura, voy a recibir”, dijo antes de besar a su esposo y despedir el video.

Entre los apoyos que la parlamentaria recibió, estuvo el del Presidente Gabriel Boric.